Göztepe’de yeni hedef Grosicki

Süper Lig'de dış transfer atağını sürdüren Göztepe'nin yeni adresi İngiltere oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde takviye çalışmalarını sürdürürken gündeme son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'ten sol kanat oyuncusu Kamil Grosicki geldi.

TARAFLAR PAZARLIK YAPACAK

Yönetim, takımdan ayrılan kanat oyuncusu Tripic ve Diabate'nin yerine Polonyalı tecrübeli kanat oyuncusunu transfer için kolları sıvadı. İngiltere'de Championship'te mücadele eden Bromwich ekibiyle sözleşmesi sona eren futbolcu için maliyet araştırması başladı. Göz-Göz, teknik patron Karaman'ın da onay verdiği 33 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçerek 'Göztepe'ye gelir misiniz?' sorusunu yöneltti. Bir dönem Sivasspor forması da giyen tecrübeli oyuncuya Avrupa'dan da taliplerin olduğu ifade edildi. Kulüp ve Kamil Grosicki arasında önümüzdeki günlerde maddi şartların da masaya yatırılacağı bir temas daha gerçekleşecek. Şartların oluşması halinde oyuncunun tercihinin İzmir olduğu konuşulurken yönetim olumsuz durumu da gözeterek alternatif isimleri de araştırıyor.

POGON'DA YETİŞTİ

Grosicki, ülkesinde Pogon ekibinde yetişirken Legia Varşova'da da forma giydikten sonra İsviçre'de Sion, yine Polonya'da Jagiellonia, Fransa'da Rennes ve İngiltere'de de Hull ve West Bromwich'te görev yaptı. Polonya Milli Takımı'nda 83 maça çıkan Grosicki, 17 gol attı

RODRİGUEZ İMZAYI ATACAK

Dış transferde şimdiye kadar Altınordu'dan Kahraman Demirtaş ve Avusturya ekibi Innsbruck'tan Şefik Abalı ile Gent takımından stoper Dino Arslanagic'i imza attıran Göztepe yönetimi prensipte anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Lourency Rodriguez'i imzaya bekliyor. İzmir'de olan ve karantina sürecini geçiren Lourency transferin en kısa sürede resmiyete döküleceği öğrenildi.

HALİL'DEN ÖMÜRLÜK İMZA

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun kadrosu için yapılan transfer çalışmaları kapsamında, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, alt yapısından yetiştirdiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Akbunar, kendisini 5 yıl daha sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte attı. 2012 yılında 2. Lig'deyken Göztepe'de profesyonel olan Halil Akbunar, bu tarihten sonra sarı-kırmızılı formasıyla çıktığı 276 resmi maçta 44 gol 45 asistlik performans sergiledi.

■ BURAK HAKERLER