Göztepe’den Besic hamlesi

GÖZTEPE yönetimi, ön libero mevkiinde oluşan boşluğu doldurmak için Boşnak yıldız Muhamed Besic'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklifini yaptı. Sarı-kırmızılılar, mali kriterlerin de uyuşması halinde temaslarını sıklaştıracak. Bonservisi elinde olan ve kariyerini İngiltere dışında sürdürmeyi planlayan 28 yaşındaki futbolcu, Almanya'da Hamburg, Macaristan'da Ferencvaros, İngiltere'de Everton'da oynadı, Middlesbrough ve Sheffield United'ta kiralık forma giydi.

■ BURAK HAKERLER