  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe'de gündem Recep

Göztepe'de gündem Recep

'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Göztepe, orta sahaya yapılacak 10 numara transferinde Denizlispor'dan ayrılan 'ı da gündemine aldı.

Göztepe'de gündem Recep
DHA

09.07.2021, 15:04

Alanyaspor ve Kayserispor'la anlaşamayan, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gaziantep FK'dan da teklifler alan 25 yaşındaki futbolcunun ailesinin yaşadığı Denizli'den çok uzaklaşmak istemediği, Göz-Göz'ün teklifine sıcak yaklaştığı öğrenildi. Denizlispor'un altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan Recep, Bucaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giydi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Süper Lig'de Denizli'de 5 gol attı. Orta sahada görev yapan Esiti, Diabate gibi isimlerin ayrıldığı Göztepe, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda daha önce anlaştığı Macaristan'da Ujpest'te oynayan Nijeryalı Onovo'dan vazgeçmişti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de gündem Recep haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.