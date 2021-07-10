Yurchenko İzmir’e doğru

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, on numara transferine ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ve yurtdışından bir çok yıldıza kanca atarken son olarak rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Yönetim, son olarak Ukrayna temsilcisi Zorya Lugansk formasını giyen Vladlen Yurchenko'ya kancayı taktı. Yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın da onay verdiği yıldız oyuncuya cazip bir teklif sundu. Kulübüyle sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona eren Ukraynalı futbolcu, Göz- Göz'den düşünmek için süre istedi. Futbolcuyu liste başına yerleştiren kurmaylar, uygun bir bedelle bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

KULÜP HABER BEKLİYOR

Futbolcudan haber bekleyen sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri de araştırıyor. S.Donetsk'te futbola başlayan Yurchenko, Leverkusen ve Vejle de oynadı. 2019'dan bu yana Zorya'da görev yapan Yurchenko'ya çeşitli teklifler var.



GÖZ-GÖZ'E YENİ SPONSOR

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, kripto para platformu Icrypex ile sponsorluk anlaşması yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Göztepe Spor Kulübü Ticari Direktörü Sinan Öznur, Icrypex Üst Yöneticisi Gökalp İçer ve Genel Müdür Ezgi İçer katıldı. Anlaşmaya göre şirket, 2021-2022 sezonunda Göztepe'nin forma kol sponsoru olacak.

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