Göz-Göz’de rota Vesovıc

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, savunma harekatına başladı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Lamine Gassama ile yeni kontratı tercih etmezken, aradığı sağ beki Polonya'da buldu. Yönetim, scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Polonya'nın Legia Varşova ekibinin savunma oyuncusu Marko Vesovic'i listenin başına yerleştirdi.

Kulübüyle sözleşmesi sona eren Karadağlı futbolcu Göztepe yönetiminin mali kriterlerine de uyuyor. Bu sezon bonservisi elinde olan futbolculara teklif götüren Göz-Göz, 29 yaşındaki sağ bek ile de temasa geçti. Polonya ve Avrupa'dan da teklifler alan Vesovic ile menajeri kanalıyla temasa geçen yönetim, ilk girişimlerden olumlu yanıt aldı.

KARAMAN'IN ONAYI VAR

Teknik direktör Ünal Karaman'ın da onay verdiği Karadağlı yıldız için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, transferi en kısa sürede sonlandırmak istiyor. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan futbolcunun transferini çok daha az bir bedelle bitirmek isteyen kurmaylar, hafta içinde futbolcuyla bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Kariyerinde 318 resmi maça çıkan Marko Vesovic savunmada forma giymesine rağmen skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. 29 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmalarda fileleri 20 kez sarsmayı başarırken, 40 golün de pasını verdi. Futbolcu Karadağ Milli Takımı ile de 30 karşılaşmaya çıktı.

5 KUPA KAZANDI

Marko Vesovic, kariyerinde Crvena Zvezda, Torino, Rijeka ve Legia Varşova ekiplerinde forma giyerken 5 kez şampiyonluk yaşadı. 29 yaşındaki sağ bek, Zvezda ile Sırbistan Ligi'nde, Rijeka ile Hırvat Ligi ve kupasında ve Legia Varşova ile de Polonya Ligi ve kupasında birer kez kupa kaldırmayı başardı.

STOPER KAHRAMAN TARAFTARA HAYRAN

Göztepe'nin Altınordu'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki gurbetçi stoper Kahraman Demirtaş, sarı-kırmızılı taraftarlara hayran olduğunu söyledi. Belçika'da büyüyüp burada futbola başlayan Kahraman Demirtaş, "Birçok takım beni izliyordu. Göztepe bana bir teklif sundu. Göztepe'yi çok istiyordum, taraftarını çok beğeniyordum. Düşünmeden hemen kabul ettim. Göztepe'yi büyük bir camia olduğu için çok istedim. Altınordu'da oynarken tüm arkadaşlarım Göztepe'den bahsediyordu. Taraftarları mükemmel. Sahadaki oyuncuları çok iyi motive ediyorlar" diye konuştu.

■ BURAK HAKERLER