Nico Gaitan hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe yıldız avında. Orta alana kaliteli bir yabancı kazandırmanın planlarını yapan Göz-Göz yönetimi, Arjantinli yıldız Nico Gaitan'ı listesine aldı. Başkan Mehmet Sepil, geçen sezonu Portekiz'de Braga ekibinde geçiren 33 yaşındaki Tangocu ile bağlantıya geçti. Sepil'in Gaitan ile transfer bombasını patlatarak teknik direktör Ünal Karaman ve sarı-kırmızılı taraftarlara yeni sezon öncesi bir hediye vermeyi planladığı öğrenildi.

SIKI PAZARLIKLAR YAPILACAK

Bonservisi elinde olan orta sahanın gün-cel piyasa değeri 1.5 milyon Euro civa-rında. Yıldız ismi ikna etmeye çalışan Başkan Sepil, Gaitan ve menajeriyle hafta içinde bir araya gelerek pazarlık masasına oturması bekleniyor. Beşik-taş'ın da gündemine gelen Gaitan'a Avrupa'dan da bazı teklifler olduğu öğrenildi.



DİABATE'YE DÖNÜŞ

GÖZTEPE, daha önce yollarını ayırdığını açıkladığı Fousseni Diabate'yi tekrar kadrosuna dahil etme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda geçen sezon kiralık olarak oynattığı Malili futbolcuya teklif götürdüğü, Diabate'nin de yeniden Göztepe'de oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Göztepe'nin, sezonun 2'nci yarısında Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki futbolcu, 18 Süper Lig maçında sarı-kırmızılı formayı terletti.



KUPA CANAVARI

KARİYERİNDE Arjantin'de Boca Juniors, Portekiz'de Benfica, İspanya'da Atletico Madrid gibi önemli ekiplerde forma giyen Gaitan, toplam 12 kupa kazandı. Boca Juniors ile ligde bir kez şampiyonluk yaşayan futbolcu, Benfica ile ligde 3, lig kupasında 6 kez mutlu sona ulaştı. Gaitan, Madrid'de de Avrupa Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.



GÖZTEPE'NİN ACI GÜNÜ

GÖZTEPE'YE 24 yıl boyunca emek verdikten sonra 2018 yılında emekli olan ve önceki gün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esma Edebali, son yolculuğuna uğurlandı. Dünkü cenaze törenine Esma Edebali'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve Göztepe takım Kaptanı Halil Akbunar da katıldı. Esma Edebali'nin mezarı üzerine "Esma Ana" yazılı Göztepe forması bırakıldı. Sarı kırmızılı kulüp, futbolcuların 'Esma Anne' diye çağırdığı Edebali anısına özel paylaşım yaptı.

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