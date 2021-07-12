Sousa geliyor

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Manisa FK, transferlerini sürdürüyor. Son olarak Denizlispor'dan ayrılan Özgür Çek ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Jamaikalı golcüsü Dever Orgill'den sonra Süper Lig'den bir oyuncuya daha kanca attı. Ege temsilcisi, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Portekizli Andre Sousa'yı da yakın takibe aldı.

KARİYERİNDE 300 MAÇA ÇIKTI

31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuyu Manisa'ya getirerek sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor. Piyasa değeri 500 bin Euro olan Sousa, 2019-2020 sezonunun devre arasında Portekiz'in Belenenses takımından Gaziantep'e bedelsiz olarak gelmişti. Kariyerinde 300 maça çıkan solak oyuncu 18 gol attı, 11 asist yaptı.



25 MAÇTA OYNADI

GEÇEN sezon Süper Lig'de Gaziantep FK formasıyla 25 maça çıkan Andre Sousa, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Sousa zaman zaman orta sahada hem ön libero hem de 10 numara olarak görev yapabiliyor. Başarılı yıldız G.Antep öncesi Portekiz kulüplerinden Belenenses formasını da giymişti.



GÖZTEPE'DEN İDMANA ZİYARET

MANİSA FK ile aynı yerde Afyonkarahisar'da kamp yapan Süper Lig ekibi Göztepe, siyah-beyazlıların idmanını ziyaret etti. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ve yardımcıları, idman sonrası Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan ve teknik direktör Serkan Özbalta ile bir araya geldi. Karaman, geçen sezon TFF 1. Lig'e yükselen Manise ekibini tebrik edip yeni sezonda başarılar dilerken, Özbalta'ya bir de çiçek verdi. Özbalta da Göztepe teknik ekibine anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.