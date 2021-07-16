Göztepe’ye Tunuslu yıldız

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, sol kanadını Holstein Kiel'den Makana Baku'yu alarak takviye ederken, merkez orta saha arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, ilk sıraya yerleştirdiği isim ise Tunuslu yıldız Ferjani Sassi oldu. Gözgöz son olarak Mısır Ligi'nde Zamalek forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlere başladı. 2018'den bu yana Zamalek'te görev yapan Ferjani Sassi'nin Mısır ekibiyle sözleşmesi sona erdi. BAŞKAN

MEHMET SEPİL DEVREDE

Zamalek ile yeni kontrat imzalamayan Sassi'ye en ciddi ilginin Göztepe'den geldiği öğrenildi. Yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın da listesinde yer alan Tunuslu orta sahanın menajeri ile bağlantıya geçti. İlk temaslardan olumlu yanıt alınırken, transferle bizzat ilgilenen Başkan Mehmet Sepil, önümüzdeki günlerde Sassi ve menajeri ile pazarlık masasına oturacak.



ÜÇ KUPA KAZANDI

TUNUSLU yıldız orta saha kariyerinde 3 kupa şampiyonluğu kazandı. ES Tunis ekibinde Arap Kulüpler Kupası ve Tunus 1. Lig şampiyonluğuna ulaşan Sassi, Zamalek ile de CAF Konfederasyon Kupası'nı kaldırdı.



MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR

Halen Tunus Milli Takım forması giyen Sassi, ülkesini de uluslar arası arenada başarıyla temsil ediyor. 42 kez milli formayı giyen Sassi, fileleri 5 kez sarstı. Kariyerinde Metz, Sfaxien ve Al Nassr formalarını da giyen 29 yaşındaki yıldız toplam 184 resmi maç oynadı ve 24 gol attı.



LOURENCY İMZALAYACAK

TAKVİYE çalışmalarını çerçevesinde Dino Arsla-nagic, Kahraman Demirtaş, Şefik Abalı ve Maka-na Baku'yu kadrosuna katan Göztepe yöneti-mi, Lourency Rodriguez ile de sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılı yönetimin prensipte anlaşıp, İzmir'e getirdiği ve karantina sürecini tamamlama-sını beklediği sağ kanat oyuncusu-nun hafta sonunda resmi imzayı atıp kampa katılması bekleniyo

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