Göztepe'den Ben Afra atağı

Spor Toto Süper Lig'de dış transferde gaza basan Göztepe yönetimi listesine dünyaca ünlü bir yıldızı ekledi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fransa ekibi Bordeaux'da geçiren Tunus asıllı Fransız on numara Hatem Ben Arfa'yı gündemine aldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın listesinde yer alan yıldız futbolcuyu Göz- Göz'e kazandırmak için başkan Mehmet Sepil bizzat devreye girdi. Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve bonservis engeli bulunmayan futbolcunun maliyetini araştıran Mehmet Sepil, Ben Arfa'nın menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yokladı.

SEPİL ÇABA HARCIYOR

Geçen sezon da Göztepe'nin gündemine gelen 33 yaşındaki yıldız futbolcu ile orta alandaki boşluğu doldurmak isteyen başkan Sepil, transfer için yoğun çaba harcıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan futbolcunun çok daha az bir maliyetle kadroya katılması planlanıyor. Fransa'da Lyon, Marsilya, Rennes, PSG, Nice, İngiltere'de Newcastle United, Hull City, İspanya'da da Valladolid ekiplerinde forma giyen Hatem Ben Arfa, kariyerinde 4 farklı ekiple toplam 14 kupa kazandı.

LOURENCY GÖZTEPE'DE

Yönetim, İzmir'deki karantina sürecini tamamlayan Brezilyalı sağ kanada dün 3 yıllık imza attırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe görüşme halinde olduğu Brezilyalı sağ kanat oyuncu Lourency do Nascimento Rodrigues'i resmen kadrosuna dahil etti. Yaklaşık 2 ay önce başkan Mehmet Sepil'in "Anlaşma sağlandı" diye açıkladığı ancak bir türlü resmiyete dökmediği kanat oyuncusuyla 3 yıllık mukavele yapıldı. Göztepe resmi sosyal medya hesabından da transferi duyurdu. Sarı-kırmızılılar, "1996 doğumlu Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.

SAMBACI NİHAYET TAKIMA KATILDI

Brezilya'dan İzmir'e 2 hafta önce gelen deneyimli futbolcu pandemi kuralları gereği 14 gün karantinada tutuldu. Herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan Lourency, imzayı atar atmaz takımla çalışmalara başladı. Oyuncu son olarak Portekiz'in Gil Vicente takımında görev yapıyordu.