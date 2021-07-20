Göz-Göz arayışta

Göztepe, dış transferde genç yıldız oyuncu avına başladı. Başkan Mehmet Sepil'in yeni sezonda kadroyu gençleştirmek istediklerini belirtmesi üzerine bu kez transfer listesine Norveç'ten Joshua Gaston Kitolano girdi. Sarı-kırmızılılar, Norveç 1. Ligi'nde Odds BK ekibinde orta alanda forma giyen futbolcu için temaslara başladı. Ağustos ayında 20 yaşına girecek olan Kongo asıllı Norveçli futbolcu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Başarılı orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha sürerken, başkan Mehmet Sepil uygun bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi noktalıyor. Genç yıldız adayları için bonservis ödemeye razı olan Sepil'in transferi büyük bir titizlikle yürüttüğü öğrenildi. Fransız ekiplerinin de radarına giren futbolcunun teklifleri değerlendirdiği ve Göztepe'ye de cazip baktığı ifade edildi. Oyuncunun kulübü Odds BK da futbolcunun 1 yıl sonra serbest kalacak olmasından dolayı satışa olumlu yaklaşıyor.

GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Joshua Kitolano, Norveç'te Gulset ekibinin altyapısında yetişirken 2017'den bu yana Odds BK forması giyiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



MİLLİ TAKIMDA 45 MAÇ OYNADI

NORVEÇ alt yaş milli takımlarının hemen hemen hepsinde forma giyen başarılı kanat oyuncusu Joshua, U-15'ten U-21 takımına kadar milli formayla 45 maça çıktı. Futbolcu bu maçlarda 5 gol attı. Joshua Kitolano'nun iki kardeşi de kendisi gibi futbolcu. 22 yaşındaki John Kitolano, Joshua gibi Odds BK forması giyerken, 23 yaşındaki Eric Kitolano ise Twente'de top koşturuyor.

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