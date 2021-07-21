Göztepe’nin hedefi Ngoy

Göztepe rotasını Belçika'ya çevirdi. Yurtdışında birçok yıldızı takibe alan yönetimin hedefinde Belçika'da Eupen forması giyen Julien Ngoy'un olduğu öğrenildi. 1. Lig'i geçen sezon orta sıralarda bitiren Eupen'de hücum hattında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu listenin ilk sırasına yerleşti. Göztepe scout ekibinin takibi sonucunda olumlu bir rapor verdiği Julien Ngoy teknik direktör Ünal Karaman'ın onayından geçti.

EUPEN İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcunun bonservisiyle Göztepe'ye katılması hedefleniyor. Belçikalı golcü futbolcu Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da görev yaptı. Ngoy'un, Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakabileceği iddia edilirken, yönetim maliyet ve bonservis bedeli konusunda araştırmalara başladı. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan futbolcunun daha az maliyetle kadroya katılması planlanıyor. FC Brügge, altyapısında futbola başlayan Ngoy, İngiltere'de Stoke City'ye transfer oldu. Ada'da Walsall, İsviçre'de de Grasshoppers'ta kiralık oynayan 23 yaşındaki Ngoy, Belçika ekibi Eupen'e geçen sezonun başında transfer olmuştu.