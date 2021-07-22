Göztepe’den Ademi atağı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Göztepe, hücum hattına takviye için çalışıyor. Yurtdışında da bir çok yıldızı mercek altına alan Göztepe'nin son gözdesi Kemal Ademi oldu. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Fenerbahçe'de olan İsviçreli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Yönetim, kendisine kulüp bulması istenen Nijeryalı golcüsü Brown Ideye'nin yerine Ademi'yi düşünürken, 25 yaşındaki futbolcu da yeni sezonda Fenerbahçe'de kadro yapılanmasında değerlendirilmeyecek. Geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Ademi'nin 2023'e dek Fenerbahçe ile kontratının bulunması nedeniyle futbolcunun ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Süper Lig'de kariyerine devam etmek isteyen ve Avrupa'dan da teklifler alan Ademi'nin Göztepe'de forma giymeye sıcak bakabileceği düşünülüyor. Fenerbahçe'den daha önce de Sinan Gümüş ve Zanka gibi isimlere talip olan Göz-Göz, sarı-lacivertli yönetim ile görüşerek transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.



İSVİÇRE'DE YETİŞTİ

Almanya doğumlu olan futbolcu Kemal Ademi, İsviçre'de yetişti. St. Gallen ekibinin alt yaş Adetakımlarında forma giyen 25 yaşındaki genç golcü, Almanya'da Hoffenheim forması giydikten sonra İsviçre'de de Neuchatel Xamax ve giydik- Basel ekiplerinde görev yaptı. Geçen sezon ilk yarıyı F.Bahçe'de geçiren futbolcu ikinci yarıda ise Karagümrük'e kiralandı. Ademi, geçen sezon toplam 15 maça çıkarken 1 gol kaydetti.



SARI-KIRMIZILI EKİP MARLON'UN PEŞİNDE

Mevcut kadrosunda sol bek olarak Dzenan Burekovic ve Berkan Emir'e sahip olan Göz- Göz, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Marlon'un da peşine düştü. Bonservisi Brezilya ekibi Fluminense'de bulunan futbolcu için sarı-kırmızılılar, bonservis pazarlığına başladı. Göz-Göz'ün yanı sıra Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Hatayspor ile Yunanistan ekibi Olympiakos futbolcu ile ilgili temaslarını halen sürdürüyor. Bu oyuncunun kiralık olarak da transfer edilebileceği ifade edildi.

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