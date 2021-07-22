Kerim kalacak

Göztepe'nin geçen sezon başında Birin-ci Lig ekiplerinden Altınordu'dan trans-feri Kerim Alıcı, yeni sezonda da takımda kalacak. Geçen yıl ilk yarıda Bolu'da kira-lık oynayan ve devre arasında geri çağ-rılan 24 yaşındaki sağ bek yeni sezon-da kadroda daha çok süre alacak. Kerim Alıcı, geçen sezon ikinci yarıda kadro-da şans bulmuş ve 5 lig maçında sahaya çıkıp 317 dakika sahada kalmıştı.