Göztepe-Trabzon hattı

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunda fark yaratmak isteyen Göztepe, dış transferde Karadeniz seferi başlattı. Savunma, kanat ve orta alana takviye yapacak olan Göz-Göz yönetimi, Trabzonsporlu yıldızlara teklif götürdü. İzmir ekibi, geçen sezon ikinci yarıda forma giyen Fousseni Diabate'yi yeniden kiralamak için girişimlerini sürdürürken, sol bek Marlon'un yanı sıra bordo-mavili ekipte orta alanda görev yapan Abdülkadir Parmak da listeye dahil edildi. Göztepe, geçen sezon da talip olduğu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir girişimde daha bulundu.

KARAMAN'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Ünal Karaman'ın eski öğrencisi Abdülkadir'in alınması yönünde sarı-kırmızılı yönetime rapor verdiği öğrenildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bonservis problemi nedeniyle futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Trabzon yönetimine, Abdülkadir için teklif yapılırken, son kararı bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı verecek. Göz-Göz, Fousseni Diabate ve Marlon konusunda ise görüşmelerini sürdürüyor.



DAVİD TİJANİC GÜNDEME GELDİ

Transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Lourency ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe, orta saha David Tijanic'i listesine aldı. Şu an Polonya'nın Rakow takımında top koşturan 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi. Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen Tijanic'in bayram sonrası İzmir'e gelip yönetimle görüşeceği, bir aksilik olmazsa oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Futbolculuk kariyerine ülkesinde Ljubljana'da başlayan Tijanic, Slovenya'da Krka ve Triglav'da forma giydikten sonra 2019-2020'da Rakow'a transfer olmuştu.

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