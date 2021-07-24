Göztepe’de rota Boyd

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, dış transferde golcü takviyesine ağırlık vermeye başladı. Nijeryalı golcü Brown Ideye ile yollarını ayırmaya çalışan Göz-Göz yönetimi, verim alamadığı bu oyuncunun yerine Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer etmeyi düşünüyor. Geçen sezon ikinci yarıda Sivas'a kiralık olarak verilen Amerikalı hücum oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon planlarında yer almıyor. Beşiktaş'ın takım aradığı Boyd için Göztepe resmi teklifini iletti. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralık olarak transfer edilmesi gündeme geldi.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Forvet hattını yanı sıra her iki kanatta da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, daha önce, Guimaraes, Tondela, Ankaragücü formalarını de terletti.



DAVİD TİJANİC İZMİR'E DOĞRU

GÖZTEPE, gündemine aldığı Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tijanic'i İzmir'e getirdi. Son olarak Polonya'nın Rakow takımında oynayan 24 yaşındaki Tijanic, sağlık kontrolünden geçip imza atarak Erzurum kampına katılacak. Futbolculuk kariyerine ülkesinde Olimpija Ljubljana'da başlayan David Tijanic, Slovenya'da Krka ve Triglav'da forma giydikten sonra 2019-2020 sezonun ikinci yarısında Polonya'ya transfer oldu. Tijanic, Kahraman, Şefik, Arslanagic, Lourency ve Baku'dan sonra Göz- Göz'ün yeni sezon öncesi 6'ncı transferi olacak.