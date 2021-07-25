Göztepe'den Sadık atağı

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları için mücadele edecek olan Göztepe, savunma harekatına başladı. Sarı-kırmızılılar, savunmanın ortasına Kahraman Demirtaş ve Dino Arslanagic'i monte ederken, teknik direktör Ünal Karaman yönetimden bir stoper takviyesi daha istedi. Bu gelişme üzerine sarıkırmızılılar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sadık Çiftpınar için de harekete geçti. İstanbul ekibinin teknik direktörü Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki stoper oyuncusu ile temasa geçen kurmaylar, ilk görüşmelerden olumlu sonuçlar aldı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sadık'la maddi konularda da anlaşma sağlanması halinde yönetim, Fener ile bonservis pazarlığına girişecek.

PİYASA DEĞERİ 300 BİN EURO

Galatasaray altyapısından yetişen Sadık Çiftpınar, Akçaabat FK'da da forma giyerken, 2014-2015 sezonunun ara transfer döneminde transfer olduğu Yeni Malatya'da parladı. 2018-2019 sezonunun Ocak ayında F.Bahçe'ye giden Sadık'ın güncel piyasa değeri 300 bin Euro'ya kadar indi.

LOURENCY: ARTIK ÇOK MUTLUYUM

Göztepe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency sezonu iple çektiğini söyledi. Portekiz'in Gil Vicente takımından transfer edilen Lourency, bir an önce taraftarlarla buluşmayı istediğini söyledi. 10 yaşında futbola başlayıp tutkunu olduğu işi yaptığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Göztepe'den teklif aldığım zaman özel hissettim. Kulüple ve geçmişiyle ilgili inceleme yapmaya başladım ve çok etkilendim. İçimde burada bulunma isteği oluştu ve bunun için çaba gösterdim. Çok doğru bir karar verdim" dedi.