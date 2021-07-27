SÜPER Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren Göztepe'nin prensipte anlaştıktan sonra geçen hafta İzmir'e getirip önceki akşam 5 yıllık sözleşme imzaladığı David Tijanic'e kulüp tarihinin en fazla bonservisini verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Rakow takımından kadrosuna dahil ettiği Sloven oyuncu için 2.7 milyon Euro (Yaklaşık 27 milyon TL) bedel ödediği, bu ücretin 2 taksitle verileceği vurgulandı.
28 KARŞILAŞMADA 6 GOL ATTI
Geçen sezon Polonya Ligi'nde 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 6 gol atıp 5 de asist yaptı. Başkan Mehmet Sepil önceki haftalarda yaptığı açıklamalarda, genç futbolcuları bonservis bedelleriyle transfer ettiklerini söyleyerek, "Göztepe belki de en fazla bonservis parası ödeyeceği sezonu geçirecek" demişti.
David Tijanic’e rekor bonservis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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