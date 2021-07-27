David Tijanic’e rekor bonservis

SÜPER Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren Göztepe'nin prensipte anlaştıktan sonra geçen hafta İzmir'e getirip önceki akşam 5 yıllık sözleşme imzaladığı David Tijanic'e kulüp tarihinin en fazla bonservisini verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Rakow takımından kadrosuna dahil ettiği Sloven oyuncu için 2.7 milyon Euro (Yaklaşık 27 milyon TL) bedel ödediği, bu ücretin 2 taksitle verileceği vurgulandı.



28 KARŞILAŞMADA 6 GOL ATTI

Geçen sezon Polonya Ligi'nde 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 6 gol atıp 5 de asist yaptı. Başkan Mehmet Sepil önceki haftalarda yaptığı açıklamalarda, genç futbolcuları bonservis bedelleriyle transfer ettiklerini söyleyerek, "Göztepe belki de en fazla bonservis parası ödeyeceği sezonu geçirecek" demişti.