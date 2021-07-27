Göz-Göz kralını getiriyor

Süper Lig ekibi Göztepe, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun başında Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a sattığı defans oyuncusu Maicon ile anlaşmak istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyu alarak savunmanın göbeğini deneyimli bir isimle güçlendirmeyi amaçlayan İzmir ekibi, yıldız oyuncuyla temasa geçti. Trabzonspor'un da gündeminde olan Maicon'un durumunun bu hafta içinde netleşeceği ifade edildi.

ŞUANKİ DEĞERİ 2.2 MİLYON EURO

2017-2018 sezonunda Brezilya temsilcisi Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon'nun güncel piyasa değerinin 2.2 milyon Euro olduğu belirtildi. Kariyerinde 9 kupa bulunan Brezilyalı yıldız, 3 kez Portekiz ligi, 2 kez Portekiz kupası, Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra iki kez Suudi Arabistan Süper Kupası ile bir kez de Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. Yıldız savunma oyuncusu Maicon'nun Türkiye dönmeye sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.



ADEMİ'Yİ BEKLİYOR

GÖZTEPE, Fenerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı. Göz-Göz'ün şartların oluşması halinde İsviçreli Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi.



KARİYERİNDE 7 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Maicon, kariyerinde şuana kadar 7 takımda forma giydi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Cruzeiro, Cabofriense, Nacional, Porto, Sao Paulo, Galatasaray ve Al Nasr'da oynadı. En uzun süre Porto'da kalan Maicon, burada tam 144 maça çıkarken, 11 de gol kaydetti. Yıldız futbolcu geçen sezon Suudi Arabistan ekibinde 18 maçta görev yaptı



YARIN RAKİP KONYA

Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe, ikinci hazırlık maçında yarın Konyaspor ile saat 17.00'de karşılaşacak. İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Ünal Karaman, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Lige hazır hale geleceğiz. Yeni sezonda yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Yaptığımız transferlerle de kadromuz çok daha güçlendi. Taraftarımız çok iyi bir Göztepe izleyecek " diye konuştu.