Pereira sesleri

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar Kahraman Demirtaş, Şefik, Arslanagic, Baku, Tijanic ve Rodrigues'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar sağ bek pozisyonu için Pedro Pereira'yı listesine aldı. Bonservisi Benfica'da olan 23 yaşındaki Portekizli'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçen kurmayların oyuncuyu kiralayabileceği ifade edildi. Geçen sezonu İtalya Seri A ekibi Crotone'de geçiren Pereira, 35 karşılaşmaya çıkarak istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Daha önce Portekiz U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Pereira'ya Avrupa'dan birçok talibin olduğu da vurgulandı.

İTALYA'DA FORMA GİYDİ

Portekizli 23 yaşındaki sağ bek Pedro Pereira kariyerinin büyük kısmını İtalya'da geçirdi. Portekizli futbolcu, Sampdoria, Genoa ve Monza'da top koştururken, 2019-2020 sezonunda İngiltere Championship'te Bristol City'de oynadı. Pereira'nın Göztepe'nin teklifine sıcak baktıgı öğrenildi.



YENİ FORMALAR SATIŞA ÇIKARILDI

GÖZTEPE'NİN merakla beklenen yeni sezon formaları satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün, Başkan Mehmet Sepil ve futbolcuların, taraftarlarının evlerine giderek tanıtım yaptıkları 2021-2020 sezonu formalarının büyük ilgi görmesi bekleniyor. Formalar Göz-Göz mağazalarının yanı sıra gozgoz.com. tr internet sitesinden satışa çıktı. Formalar 200 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.



ÜNAL KARAMAN İŞİ SIKI TUTUYOR

GÖZTEPE hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kampla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştiren idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla devam ettirdi. Deneyimli teknik adamın, oyuncularını yoğun çalışma temposuyla yeni sezon hazırlıyor. Karaman, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Lige hazır hale geleceğiz. Yeni sezonda yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Yaptığımız transferlerle kadromuz daha da güçlendi. Taraftarımız çok iyi bir Göztepe izleyecek" dedi.