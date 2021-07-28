Erzurum'daki kampı 1 Ağustos Pazar günü yerine sağlık tedbirleri nedeniyle dün tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, çalışmalarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.
Isınmanın ardında pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde taktiksel oyun oynadı.
İzmir temsilcisi hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
Süper Lig ekibi Göztepe, sezona sıkı hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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