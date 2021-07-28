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Haberler Göztepe Süper Lig ekibi Göztepe, sezona sıkı hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Göztepe, sezona sıkı hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Isınmanın ardında pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde taktiksel oyun oynadı.

Süper Lig ekibi Göztepe, sezona sıkı hazırlanıyor
AA

28.07.2021, 22:58

Erzurum'daki kampı 1 Ağustos Pazar günü yerine sağlık tedbirleri nedeniyle dün tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, çalışmalarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Isınmanın ardında pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde taktiksel oyun oynadı.

İzmir temsilcisi hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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