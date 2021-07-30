Göz-Göz’de rota Diogo

Süper Lig'de Erzurum kampını koronavirüs salgını nedeniyle erken bitirip 2021-2022 sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Portekiz'e çevirdi. İzmir temsilcisi, Portekiz Ümit Milli Takım kaptanlığını yapan 22 yaşındaki Diogo Queiros'i listene aldı. Porto altyapısında yetişen genç oyuncu Famalicao kulübüne kiralandı. Göztepe'nin genç futbolcuyu bünyesine katmak için Porto ile temasa geçmesi bekleniyor. Portekiz Milli Takımı'nın gelecekte savunma hattındaki banko isimleri arasında gösterilen Diogo Queiros için sarı-kırmızılıların sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. Porto altyapısında yetişen Diogo Queiros, kariyerinde Belçika ekibi Mouscron'da da forma giydi.



MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Göztepe'nin radarında olan Diogo Queiros'un gelecek yıllarda Portekiz A Milli Takımı'nın banko oyuncularından olması bekleniyor. Stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki savunma oyuncusu kariyerinde sahaya çıktığı 113 maçta 6 gol attı ve 2 asist yapma başarısını gösterdi.



NİJERYALI SANTRAFOR IDEYE TAKIMDA KALDI

Nijeryalı golcü Brown Ideye takımda kaldı. Geçen sezon beklentilerin çok uzağında kalan deneyimli forvete yaz döneminde hiç bir kulüp talip olmadı. Garanti ücretini de bırakmak istemeyen Ideye, yönetimin anlaşma çağrılarına kayıtsız kaldı. Hem Afyonkarahisar hem de Erzurum kamplarında takımla çalışan Ideye, Ümraniyespor'la oynanan özel maçta sahaya 11'de çıktı. Ideye ile yollarını ayıramayan Göztepe, yabancı forvet transferini askıya aldı. Ideye geçen sezon 30 maçta 2 gol attı. Öte yandan Göz-Göz, genç forvet Yılmaz Basravi'yi Tursus İdmanyurdu'na kiraladı.