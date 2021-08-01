İddialı geliyor

Adis Jahovic, yeni sezonda Türkiye'nin en golcü yabancı oyuncusu olmayı hedeflediğini söyledi. Ege temsilcisine ilk geldiği dönemde 52 maçta attığı 35 golle Göztepe tarihinden ez çok gol atan yabancı futbolcusu olan deneyimli hücum oyuncusu, "Geldiğimde bizim hedefimiz TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmaktı, bu yüzden Rusya'dan Türkiye'ye transfer oldum. Gerçekten kulübün inanılmaz bir projesi vardı.

"TARAFTARLARIN ROLÜ BÜYÜK"

Allah'a şükür hem ben hem de takımımız iyi bir sezon çıkardık ve Süper Lig'e çıktık. Gol atmayı bütün oyuncular ister. Gol attığında oyuncu kendiyle gurur duyar. Ben de burada attığım gollerden dolayı çok mutluyum. Bunda taraftarımızın gerçekten çok büyük payı var. Her zaman beni desteklediler. Onlar olmasaydı belki bunu başaramazdım. Bu sene inşallah gollerime devam ederim ve bu sefer Türkiye'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olurum" dedi.



BUGÜN RAKİP NAZİLLİ BLD

GÖZTEPE, bugün TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor'la hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılı ekibin bugün saat 17.00'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacağı belirtildi. Bu hazırlık maçının pandemi koşulları gereği seyircisiz oynanacağı bildirildi.