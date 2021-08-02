Göz-Göz’de Atakan sesleri

Göztepe, defansif orta saha oyuncusu için arayışlarını sürdürüyor. Listesinde Fransız ekibi Olimpik Lyon'dan Brezilyalı Jean Lucas bulunan Göz- Göz, rotasına Ankara'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile temasa geçti. Transfer döneminde Baku, Tijanic, Arslanagic, Şefik, Kahraman ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, 23 yaşındaki Atakan ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılıların küme düşen Ankaragücü ile yol ayrımına gelen oyuncuyla görüşmelerde sona geldiği ve bu hafta içinde transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Göztepe 1. Lig'de mücadele edecek olan A.Gücü ile pazarlık masasını oturacak.

ALTAY'DA YETİŞTİ

Atakan'ın Ankara ekibinden bonservisini alıp ayrılması da ihtimaller arasında. İzmir'in yeni Süper Lig ekibi Altay altyapısından yetişen Atakan Çankaya, 2018-2019'da Osmanlıspor'a transfer oldu. Ardından Ankaragücü'ne geçen genç futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli ekiple 24 Süper Lig maçına çıkıp 1691 dakika oynadı ve 1 gol attı.



JOKER GİBİ

Atakan Çankaya, ön libero ve stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor. 23 yaşındaki oyuncu, teknik patron Ünal Karaman'ın savunda hattında joker oyuncusu olabilir. Atakan, Süper Lig'de 24 maçta 1 gol attı. Kariyerinde ise 136 mücadelede 8 gol atıp 3 asist yaptı.



NAZİLLİ'Yİ RAHAT GEÇTİ

GÖZTEPE, Urla Adnan Suvari Tesisleri'nde özel maçta karşılaştığı 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u 3-1 yendi. İzmir ekibi maça kalede İrfan Can, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç, Berkan, Baku, Obinna, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Tijanic veJahovic ilk 11'iyle çıktı. Maçın 27. dakikasında Soner Aydoğdu'nun sağdan pasıyla topla buluşan Makana Baku'nun şutunda top ağlara gitti: 1-0. 28'de Makana Baku'nun savunma arkasına attığı topla buluşan Adis Jahovic farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Konuk ekibin golünü 50'de Ahmet, Göz-Göz'ün golünü ise 63'te Beykan Şimşek frikikten attı. Maçta Göztepe, Nazilli Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.