Göztepe, Atakan'ı resmen kadrosuna dahil etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "1998 doğumlu futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.





Altay altyapısından yetişen ve siyah-beyazlılarda profesyonel olan 23 yaşındaki orta saha Osmanlıspor ve Ankaragücü formalarını da giydi. Geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakaya çıkan Atakan 1691 dakika oynayıp 1 kez ağları sarstı.