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Göztepe Thiam'a kanca attı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü.

Göztepe Thiam'a kanca attı
DHA

04.08.2021, 13:24

Süper Lig'den birçok kulübün talip olduğu Senegalli golcüyle görüşen sarı-kırmızılıların olumlu dönüşler aldığı ve Fenerbahçe'yle de masaya oturacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği vurgulandı. Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonunda transfer olan deneyimli golcü, geçen sezon Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 30 lig 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam 8 gol attı.

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