Göztepe’de Sosa bombası

Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılım hakkı kazanmak isteyen ve bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yıldız harekatına başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Jose Sosa'yı liste başına çekti. Kanarya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi temaslara başladı. Yönetim, bonservis koşunda anlaşma sağlamazsa kiralama formülünü devreye sokacak. Teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddia edilen Sosa, yönetimin yaptığı indirim teklifini de kabul etmemişti.

14 KEZ MİLLİ OLDU

F.Bahçe'nin geçen sezon Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Sosa daha öncede iki sezon Beşiktaş'ta görev yapıp Milan'a gitmişti. Milan sonrası üç sezon Trabzonspor'da görev yapan oyuncu ardından F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu. Sosa, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 kez görev aldı.



TARAFTARIN HASRETİ BİTİYOR

GÖZTEPE, 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 sezon aradan sonra taraftarlarla buluşacak olmanın heyecanının yaşandığı belirtildi. Gürsel Aksel Stadı'nda 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Altınordu ile oynanacak hazırlık maçının bilet satışlarının satışı başladı. 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarların öncelikli ve indirimli bilet satın alabileceği kaydedildi. Bilet kalması durumunda 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te genel satışın başlayacağı belirtildi. Bilet satışları esnasında Passolig sistemi üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacağı kaydedildi.



ALTYAPI SABUNCU'YA EMANET

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Futbol Akademi Teknik Direktörlüğü görevine Serdar Sabuncu getirildi. Daha önce Başakşehir, Altınordu, Altay ve Bucaspor 1928 kulüplerinde genç takımları çalıştıran Sabuncu, Halil Akbunar, Tahir Babaoğlu, Fatih Kuruçuk, Göktuğ Bakırbaş gibi genç oyuncuların gelişimine katkıda bulundu.