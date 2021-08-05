Göztepe’den Thiam hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına kendine ait olan Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, tranfser çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor. Kadrosunda yer alan Brown Ideye'den memnun olmayan sarı-kırmızılı kurmaylar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü.

KADRODA İSTENMİYOR

Süper Lig'den birçok kulübün talip olduğu Senegalli golcüyle görüşen sarı-kırmızılıların olumlu dönüşler aldığı ve sarı-lacivertlilerle masaya oturacağı kaydedildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 29 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

SEZON BAŞINDA GELDİ

İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonunda transfer olan deneyimli golcü oyuncu, gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezon başında Fenerbahçe'ye geldi. Sarı-lacivertlilerde 30 lig 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam 8 gol attı.

Kariyerinde 313 maça çıktı



Göztepe'nin ilgilendiği Mame Thiam kariyerinde toplam 313 karşılaşmada forma giydi. Bir çok takımda forma giyen tecrübeli futbolcu özellikle İtalya'da uzun süre oynadı. Senegalli golcü oyuncu çıktığı 313 müsabakada fileleri 86 kez sarsarken, 29 da asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız golcü toplamda 21.101 dakika sahada kaldı.



34 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon başınada Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da gösterdiği performans sonrası sarı-lacivertli ekibe transfer olan Mame Thiam, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 34 karşılaşmaya çıktı.Tecrübeli futbolcu bu müsabakalarda 8 gol atıp 4 de asist yapma başarısı gösterdi.



RAKİP MENEMEN

Göztepe, bugün hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bugün saat 18.00'de Adnan Süvari Tesisleri'nde Menemenspor'la bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmaya seyirci alınmayacağı kaydedildi.



Efe Binici Nazilli'de

Göztepe'nin genç yıldızlarından Efe Binici, sezon sonuna kadar İkinci Lig ekibi Nazilli Belediyes- por'a kiralandı. Bir çok takımın yakından izlediği genç futbolcunun tecrübe kazanması için kiralandığı öğrenildi.