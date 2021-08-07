Abdulkadir İzmir'e geliyor

Süper Lig'de gelecek sezon hedefini üst sıralar olarak belirleyen ve bu bağlamda kadrosuna önemli takviyeler yapan Göztepe, transferde boş durmuyor. Sarı-kırmızılılar, teklifini ilettiği Jose Sosa'nın F.Bahçe'de kalmak istediğini açıklamasının ardından rotasını Karadeniz'e çevirirken, Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Parmak'ı gündemine aldı.

OYUNCU DA SICAK BAKIYOR

Daha önce de ismi geçen oyuncunun transferinde önemli aşama kaydedildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine kiralama teklifini iletirken ufak detayların kaldığı öğrenildi. Geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı ile sorun yaşayan ve bir süre kadro dışı bırakılan yıldız isim de daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Abdulkadir Parmak'ın Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaşmasının bir nedeni de teknik direktör Ünal Karaman olarak gösterildi. Başarılı hoca, Trabzon'un başındayken prensi olan yıldız oyuncuyla sarı-kırmızılı çatı altında yeniden buluşmak istiyor.



SALİH ISRARI

Göztepe, daha önce de teklif götürdüğü Salih Özcan'dan vazgeçmiyor. Başarılı oyuncuyu bon- servisiyle kadroya katmaya çalışan yönetim Alman ekibi Köln'ün istediği rakam nedeniyle kiralama formülünü devreye soktu. Genç yıldızla el sıkışan kurmaylar, kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Köln altyapısında yetişen Salih, sadece bir sezon Kiel 'de kiralık olarak forma giydi. Salih, altyapı ligleri dahil kariyerinde 211 maçta 40 gol attı ve 20 gol pası verdi.



OGÜN ÖZDEMİR