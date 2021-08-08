Beykan Şimşek beyaz sayfa açtı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'dan transfer edilen ancak fazla forma şansı bulamayan Beykan Şimşek yeni bir sayfa açtı. Takımdan ayrılması gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu, tüm hazırlık karşılaşmalarında şans bulurken, oynadığı futbolla da teknik ekibin gözüne girdi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın her maçta şans verdiği orta saha oyuncusu 3-1 kazanılan Nazilli Belediyespor müsabakasında gol sevinci de yaşadı.

'BEN SAVAŞÇI BİRİSİYİM'

Yeni sezonda takımda kalması beklenen Beykan'ın oldukça hırslı çalıştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında sadece 6 maçta görev yapan oyuncu 1 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu savaşmayı sevdiğini söylerken, "Göztepe'ye geldiğimde formanın aslanın ağzında olduğunu ve bunun için savaşmam gerektiğini biliyordum. Ben savaşçı biriyim ve bu sezon takımıma elimden gelen katkıyı verirken forma süremi de uzatacağım" diye konuştu