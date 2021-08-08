Göz-Göz hareketli

Süper Lig'de önceki sezonlarda yaşadığı gol sıkıntısını tekrar yaşamak istemeyen Göztepe'de yönetim kolları sıvadı. Mevcut kadroda yer alan Brown Ideye'yi gözden çıkaran kurmaylar. Ideye'nin yerini ismi Fenerbahçe ile de anılan Beto ya da Ercan Kara ile dolduracak. İzmir ekibinin gündemindeki Beto, Portekiz ekibi Portimonense'de forma giyiyor. Tires altyapısında yetişen 1.94'lük dev santrfor, önce Montijo'ya ardındanda Portimonense'ye katıldı. 23 yaşındaki oyuncunun değeri 5 milyon Euro olsada sarı-kırmızıların transferi uygun bir fiyata bitirebileceği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim Göztepe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki diğer isim ise Ercan Kara. Rapid Wien forması giyen golcü oyuncu için başkan Mehmet Sepil bizzat devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi yeni sezonda bitecek olan oyuncuyu kiralamak için teklifini sundu. Avusturya ekibi transfere sıcak bakarken gözler golcü isme çevrildi.



Ercan'dan 41 gol Futbola Slovan HAC altyapısında başlayan Ercan Kara, sırasıyla Vienna, Karabakh Wien, Mauerwerk ve Horn'da forma giydi. Kariyerinde toplamda 79 maça çıkan Ercan, bu maçlarda 41 gol atıp 16 asist yaptı.



OGÜN ÖZDEMİR