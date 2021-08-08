Göztepe lige hazır

Yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında iki İzmir ekibi karşı karşıya geldi. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Göztepe ile TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu arasındaki derbiyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Göz-Göz sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında aldığı 3 galibiyet bir beraberlikle lige hazır bir görüntü verdi. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalırken daha sonra sırasıyla Nazilli Belediyespor'a 3-1, Menemenspor'a 3-2 ve son olarak da Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. 13. dakikada Adis Jahovic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye durumu 1-0'a getirdi.

EGE ÖZKAYIMOĞLU SKORU BELİRLEDİ

33'te Soner'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kaptan Halil'in şutunu Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar kurtardı. Soner'in defans arkasına attığı pasta topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutu Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar'da kaldı. 50'de Altınordu'nun kornerde ceza sahası içinde topu önünde bulan Yusuf Can'ın şutunda kaleci İrfan Can başarılıydı. 75'te defansın arkasına atılan topla buluşan Ege Özkayımoğlu'nun şutu az farkla yandan auta gitti. Beykan'ın müthiş ortasında ceza sahası içinde yükselen Ege dakika 90'da müthiş bir kafa vuruşu ile skoru belrledi: 2-0. Öte yandan sarıkırmızılı ekip pandemi nedeniyle 1.5 senedir hasret kaldığı seyircisine dün akşam kavuştu. Biletleri anında tüketen taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Maç öncesi ve sonrası oyucuları bağrına basan taraftarlar da lig öncesi prova yapmış oldu.