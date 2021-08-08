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Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü. Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular, ligin ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına 10 Ağustos Salı günü başlayacak.

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

08.08.2021, 13:19

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün Altınordu ile oynanan hazırlık maçında uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular, ligin ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına 10 Ağustos Salı günü başlayacak.


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