Göztepe sezona hazır

Geçen yıl ligde kalmayı haftalar öncesinden garantileyen Göztepe'de yönetimin, teknik direktör Ünal Karaman ile yeni sezonun planlamasına erken başlamaları gerektiğini yazılarımdan hatırlarsınız. Sarı-kırmızılı takım, kamp çalışmalarını yaptıktan sonra pazar günü deplasmanda oynanacak Antalyaspor karşılaşması öncesinde son prova maçını geçen gün Altınordu ile oynadı.

TANIDIK GÖZTEPE YİNE SAHADAYDI

Ünal Karaman, Antalyaspor maçına çıkaracağı ilk onbiri de Altınordu'ya karşı taraftarlarının önünde test etmiş oldu. Sahadaki on bir ise geçen yıldan bildiğimiz tanıdığımız onbir desek yanlış olmaz. Göztepe'deki iki değişiklik takımdan ayrılan savunmanın sigortası Alpaslan'ın yerine Dino Arslanagic ile forvet arkasında David Tijanic idi. Bana göre de Antalyaspor maçında bu kadro ilk 11 başlar.

LOURENCY İÇİN YORUM ERKEN OLUR

Taraftarların performansını merak ettiği yeni transferlerden Lourency 67'de oyuna girdi. Portekizli için yorum yapmak bizi yanıltabilir. Diğer yeni transfer Makana Baku ise Altınordu maçında kadroda yoktu, Ünal hocanın onu dinlendirdiğini öğrendim. Atakan Çankaya ve Kahraman Demirtaş son 25 dakika forma şansı bulabildiler ama Göztepe'de yedek oyuncu olacaklar gibi görünüyor.

SAĞ BEK, ORTA ALAN, FORVET EKSİK

Geçen sezon sağ bekte geçen yıl Murat Paluli ve Gassama görev yapıyordu. Gassama gitti ve henüz o bölgeye bir transfer yapılmadı. Geçen yıl devre arasında takıma katılan Kerim Alıcı sağ bek de forma giyiyor. Bu ikili sezonu götürebilir mi, soru işareti. Yönetim, belki bu bölgeye bir transfer yapabilir. Savunma bloğu önünde oynayan Obinna-Soner'i yedekleyecek mutlaka ama mutlaka transfer şart görünüyor.

İLERİ UCA BİR TRANSFER ŞART

Göztepe'nin şu aşamada kanatlarında her hangi bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Forvet hattına transfer şart diyelim. İleri uçta Adis Jahovic'i yedekleyecek oyuncunun alınması lazım. Yönetimin de bu mevki için oyuncu baktığını biliyorum. Şu anki kadroya göre zaman zaman Ndiaye, Jahovic'i yedekleyecek olsa da geçen yıl büyük hayal kırıklığı yaratan Ideye'nin takımda kalırsa Göztepe'ye yararlı olup olmayacağı şüpheli. Stoper bölgesinde bu sezon Dino Arslanagic-Atınç Nukan ikilisini çokça göreceğiz. Bu ikiliyi Marko Mihojevic ve yeni transfer Kahraman Altıntaş yedekler. Yine Atakan Çankaya'yı Altınordu maçının son bölümlerinde olduğu gibi stoper olarak da görebiliriz. Sol bekte ise Berkan Emir ve Burekovic forma giyecek.

TARAFTARI YİNE UÇURUR

Mehmet Sepil yönetimindeki Göztepe yeni sezonda da sıkıntı yaşamaz. Başkan Sepil ve yönetim, bütçelerini doğru kullanarak transferler yapıyorlar. Göztepe'nin özellikle İzmir'de oynadığı maçlarda en büyük itici gücü ise Büyük Göztepe taraftarı idi. Dolu tribünler önünde Göztepeli oyuncular daha istekli ve arzulu oynar. Tribünlerde taraftar olursa Göztepe, geçen yıllarda olduğu gibi birçok maçı taraftarının desteği ile kazanır.

SARI-KIRMIZILILAR ÖZEL MAÇTA PARLADI

Süper Lig'de pazar günü Fraport-Tav Antalyaspor deplasmanında 2021-22 sezonunu açacak Göztepe, son hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 yenerek hazır bir görüntü ortaya koydu. Ndiaye ve Ege'nin golleriyle rakibini mağlup eden sarı-kırmızılılar yaklaşık 1.5 yıl sonra taraftarıyla buluşmanın da sevincini yaşadı. Süper Lig'in iddialı temsilcisi sarı-kırmızılılar, sezon öncesi oynadığı beş hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi.

ÜNAL KARAMAN ONBİRİ ŞEKİLLENDİRDİ

Sarı-kırmızılılar, Ümraniye ile (1-1) berabere kalırken Nazilli Belediyespor'u 3-1, Somaspor ve Menemenspor'u 3-2, Altınordu'yu da 2-0 mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Ünal Karaman kafasındaki ilk 11'i de belirlemeye başladı. Altınordu karşısında İrfancan-Murat, Atınç, Arslanagic, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Tijanic, Ndiaye ve Adis Jahovic 11'i ile sahaya çıkan Ünal Karaman, hazırlık döneminde genç futbolculara da bol bol şans verdi. Kadrosu büyük ölçüde şekillenen Göztepe'nin transfer döneminde en fazla 2 takviye daha yapacağı kaydedildi.

CHERİF NDİAYE SİFTAH YAPTI

GÖZTEPE'NİN sezon öncesi oynadığı 5. ve son hazırlık maçında Altınordu karşısında takımının ilk golünü atan Ndiaye, sezonun ilk golünü attı. Daha önceki üç maçta fileleri boş geçen Senegalli futbolcu, Antalyaspor maçı öncesi performansıyla güven verdi.

KİM NASIL OYNADI?

DİNO Arslanagic: Sağ stoper olarak alınan oyuncuya, Altınordu maçında rakip fazla gelmediği için fazla iş düşmedi. Serbest atış ve kornerlerde zaman zaman kafa topu ile gol aradı. Yaptığı müdahaleler yerinde ve zamanındaydı.

DAVİD Tijanic: Bu oyuncuya forvet arkasında topları dağıtma görevi verilmiş. Bilek hareketleri iyi görünüyor. Cherif Ndiaye'nin attığı gol öncesinde Adis Jahovic'e topu vererek pozisyonu başlatan oyuncu idi.

HALİL Akbunar: Göztepe'nin çocuğu, hazırlık maçı da olsa yine sahanın en iyisiydi. Gelecek yıl da Göztepe'nin kanatlarda yükünü çekecek gibi gözüküyor.

CHERİF Ndiaye: Geçen sezon forvet veya kanatta görev verilse de hırslı ve azmi ile dikkat çekmişti. Oyuncuyu bazen sol kanatta, bazen de forvette görebiliriz.

OBİNNA Nwobodo: Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da orta sahadaki yükü çekerek Göztepe'nin hamalı olmaya devam edecek.

İRFAN Can Kahveci: Geçen sezon bir alt ligden gelerek Göztepe'nin bir numarası olan genç kaleci, Megyeri ile girdiği forma savaşını bu yılda kazanır ve uzun yıllar kaleyi korur.

GÖZTEPE'NİN GÖZÜ ANTALYASPOR RANDEVUSUNDA

GÖZTEPE, Altınordu ile oynadığı hazırlık maçı sonrası Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde dün yenilenme çalışması yaptı. Bugünü izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular, 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın başlayacak

ŞENOL KANTÜRK