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Haberler Göztepe Göztepe, 3 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe, 3 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2004 doğumlu Efe Can Saçıkara, 2003 doğumlu Altay Özkan ve 2002 doğumlu Erkam Kömür'ü profesyonel yaptı.

Göztepe, 3 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

10.08.2021, 19:36

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Can Saçıkara ile 2023-2024, Altay Özkan ve Erkam Kömür'le de 2025-2026 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulübün ssoyal medya hesabından yapılan açıklamada, "U19 Takımımızda forma giyen ve bir süredir A Takımımız ile antrenmanlara çıkan 2003 doğumlu oyuncumuz Altay Özkan, 2002 doğumlu oyuncumuz Erkam Kömür ile 2025-26 ve 2004 doğumlu oyuncumuz Efe Can Saçıkara ile 2023-24 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladık." dendi.

Göztepe’den Donk ısrarı

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