  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe'de hedef iyi başlamak

Göztepe'de hedef iyi başlamak

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçını 15 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacak Göztepe, ligde son 4 yılda çıktığı ilk hafta maçlarında yalnız tek galibiyet alabildi.

Göztepe'de hedef iyi başlamak

10.08.2021, 11:33

Süper Lig'de geçirdiği son 4 sezonda ilk hafta maçlarına hep evinde çıkan İzmir temsilcisi, yalnız geçen sezon ilk sınavda Denizlispor'u 5-1 yenebildi. Göztepe, 2019-2020 sezonunda yine Antalyaspor'a iç sahada 1-0 yenilirken, 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor'la evinde oynadığı açılış karşılaşmasını 3-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yle ilk hafta 2-2 berabere kaldı. Yıllar sonra ilk kez bu sezon lige deplasmanda başlayacak Göztepe, Antalyaspor'u yenerek maratona moralli bir giriş yapmayı hedefliyor.

Sezon öncesi dış transferde Tijanic, Arslanagic, Baku, Lourency, Şefik, Kahraman ve Atakan Rıdvan'la sözleşme imzalayan, Şefik'i alır almaz kiralık yollayan sarı-kırmızılılar bu hafta transferde hamle yapmayıp lige odaklanacak. Göztepe, takımın ilk haftalardaki performansına göre transferde adım atacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de hedef iyi başlamak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.