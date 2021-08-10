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Haberler Göztepe Messi adım adım PSG’ye kosuyor

Messi adım adım PSG’ye kosuyor

Messi adım adım PSG’ye kosuyor

10.8.2021

La Liga'da mücadele eden Avrupa devi Barcelona'ya veda eden Lionel Messi, Paris Saint-Germain'le anlaşmaya vardı. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Arjantinli yıldız, daha sonra Fransız devine resmi imzayı atacak. PSG'nin teklifini kabul eden Arjantinli süperstar, Paris'e gelmek için bavulunu topladı. L'Equipe'ten aktarılan habere göre; Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Lionel Messi, geçtiğimiz pazar düzenlediği basın toplantısından önce Paris Saint Germain ile tüm konularda anlaşma sağladı ve el sıkıştı. Arjantinli yıldız PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve bu sözleşme karşılığında net 40 milyon Euro maaş alacak. Messi'nin imza ücreti ise 25 milyon Euro olacak.
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