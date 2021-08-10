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Haberler Göztepe Sarı-kırmızılılarda Ege’ye güvenoyu

Sarı-kırmızılılarda Ege’ye güvenoyu

Sarı-kırmızılılarda Ege’ye güvenoyu

10.8.2021

YENİ sezon öncesi kadrosundaki Yılmaz, Efe gibi gençleri yine farklı takımlara kiralık gönderen Göztepe'de Ege Özkayımoğlu performansıyla A takımda kalmayı garantiledi. Geçen sezon TFF 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor'a kiralık gönderilip 26 maçta 9 gol atan 20 yaşındaki forvet, kamp dönemindeki ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla sınıfı geçti. Altınordu'yla oynanan son hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Ege, skoru 2-0'a getiren golü de attı. 9 yaşından beri sarı-kırmızılı formay giyen Ege, yeni sezonda Ndiaye, Jahovic, Ideye'nin arkasında görev bekleyecek.
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