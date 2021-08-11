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Haberler Göztepe Adis Jahovic’e sürpriz kanca

Adis Jahovic’e sürpriz kanca

Göztepe’nin Makedon yıldızı için Bursaspor kulübü devreye girdi

Adis Jahovic’e sürpriz kanca

11.8.2021

Göztepe'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic'e sürpriz bir transfer teklifi geldi. Göztepe'nin geçen sezon devre arasında Antalyaspor'dan yeniden kadrosuna kattığı 32 yaşındaki futbolcuya 1. Lig'in iddialı ekibi Bursaspor talip oldu. Yeşilbeyazlı yönetim resmen Göztepe Kulübü'nün kapısını çalarken, bonservis bedelini sorguladı. Sarı-kırmızılıların, Adis için Bursa ekibinden 600 bin Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, Makedon futbolcunun ise teklife olumsuz yaklaştığı ve kararını yönetime ilettiği öğrenildi.

KONYA'YA TRANSFER OLMUŞTU
Göztepe'nin 1. Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2016-2017 sezonu kadrosunda yer alan Adis, Süper Lig'de yarım sezon forma giydikten sonra devre arasında 1 milyon lira bonservis bedeli karşılığında Konyaspor'a transfer olmuştu. Bursaspor'a transfer gerçekleşirse Makedon yıldız golcü sarı-kırmızılı ekibe ikinci kez para kazandırarak takımdan ayrılacak.
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