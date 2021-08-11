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Göztepe, Batuhan Adıgüzel’i renklerine bağladı

Göztepe, Menemenspor’dan sol bek oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Göztepe, Batuhan Adıgüzel’i renklerine bağladı
İHA

11.08.2021, 18:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021, 18:28

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Menemenspor'dan Emre Batuhan Adı Güzel'i kadrosuna kattı.

Göztepe, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, genç oyuncuyu sezon sonuna kadar Menemenspor'a kiraladı. Transferle alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan sarı-kırmızılılar, Batuhan Adıgüzel'e "Hoş geldin" dedi.

Ankaragücü formasıyla profesyonel olan Emre Batuhan Adıgüzel, geçtiğimiz sezonun başında Menemenspor'atransfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 21 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 1488 dakika sahada kalmıştı.

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