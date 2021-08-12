Göz-Göz’de forma savaşı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk maçında pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak olan Göztepe'de forma rekabeti en üst seviyeye ulaştı. Defansın sağında Murat Paluli, stoperde Atınç-Arslanagic ve sol bekte de Berkan Emir, sağ kanatta Halil, orta alanda Soner ve Obinna'nın forması garanti gözüküyor. Buna karşılık sol kanat ve ileri uçta ise teknik direktör Ünal Karaman henüz kafasındaki isimleri netleştirebilmiş değil.



BÜYÜK REKABET YAŞANIYOR

Sol kanat için Makana Baku ve Cherif Ndiaye'nin ismi ağırlık kazanırken, ileri uçta da Adis Jahovic ve Brown Ideye rekabet halinde. Ancak teknik patron Karaman'ın ileri uçta Ndiaye'yi değerlendirebileceği öğrenildi. Orta alanda da Tijanic ve Yalçın arasında bir savaş yaşanırken, sağ kanat Loirency de performansıyla on biri zorluyor.

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