Göz-Göz’e sol bek

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlamayı planlayan İzmir temsilcisi Göztepe, sol bek transferine yöneldi. Sarı-kırmızılılarda, Berkan Emir ve Dzenan Burekovic'le rekabet edecek bir sol bek arayan yönetim, yönünü İtalya'ya çevirdi. İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Marvin Zeegelaar Göz-Göz'ün gündemine girdi.

Hollandalı oyuncuya menajeri kanalıyla resmi teklif götürülürken futbolcunun Süper Lig'de oynamaya sıcak bakabileceği belirtildi. Transferin önündeki en büyük engel ise 31 yaşındaki Marvin Zeegelaar'ın kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi. Güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin Euro'yu bulurken yönetim çok daha düşük bir bedelle transferi noktalamayı planlıyor.

PAZARLIKLAR YAPILIYOR

Deneyimli sol bekin kulübüyle bonservis konusunda görüşmeler başlarken, futbolcu ile de maddi pazarlıklar sürüyor. Bir dönem ülkemizde de Elazığspor forması giyen Hollandalı futbolcu ile maddi şartlarda anlaşılması halinde transfer hız kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Zeegelaar için son derece istekli olduğu belirtilirken, futbolcu sol bekin yanı sıra sol kanat pozisyonunda da forma giyebiliyor.

SARI-KIRMIZILILAR GENÇ OYUNCU BATUHAN'LA 5 YILLIK İMZALADI

Göztepe, transfer döneminde gençliğe bir yatırım daha yaptı. Menemenspor'dan son transfer hamlesi olarak 5 yıllığına alınan 19 yaşındaki defans oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel, sezon sonuna kadar yine Menemen'e kiralık verildi. Göztepe, FC Wacker'dan transfer ettiği 19 yaşındaki gurbetçi stoper Şefik Abalı'yı da yine Hollanda Ligi temsilcilerinden SKU Amstetten'e kiralamıştı. Yine gelecek hamlesi olarak daha önce alınan Batuhan Kırdaroğlu, Menemenspor'a, altyapıdan Efe Binici, Nazilli Belediyespor'a, Yılmaz Basravi ise Tarsus İdman Yurdu'na kiralık verildi.

■ BURAK HAKERLER