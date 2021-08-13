  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe Ali Adnan'a kanca attı

Göztepe Ali Adnan'a kanca attı

Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı yeni sezonun ilk maçına bilenirken bir yandan da transfer arayışlarını sürdüren Göztepe, Iraklı sol bek Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi'yi gündemine aldı.

Göztepe Ali Adnan'a kanca attı
DHA

13.08.2021, 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021, 12:03

Son olarak ABD Major Lig'de Vancouver Whitecaps FC formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, ülkemizde daha önce 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da görev yaptı. Irak Milli Takımı'nın değişilmezleri arasında yer alan Ali Adnan, Türkiye macerasının ardından İtalya Serie A'da Udinese ve Atalanta'da forma giydi.

Göztepe'de Ali Adnan ismi önceki sezonlarda da gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman, Gent'ten stoper Arslanagic, Kiel'den sol kanat Makana Baku, Gil Vicente'den sağ kanat Lourency, Rakow'dan ofansif orta saha Tijanic, Ankaragücü'nden ön libero Atakan Çankaya'yı renklerine bağlayan Göz-Göz, kadrosuna kattığı gençler Şefik Abalı, Emre Batuhan Adıgüzel ve Seydine N'Diaye'yi oynayıp tecrübe kazanmaları için kiralık gönderdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe Ali Adnan'a kanca attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.