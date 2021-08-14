Göztepe’de yeni hedef Ali Adnan

Sezona yarın 21.45'te Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan Göztepe, transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Iraklı Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi'yi yakın takibe aldı. ABD Major Lig'de Vancouver Whitecaps FC formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, ülkemizde daha önce 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da görev yaptı. Irak Milli Takımı'nın değişilmezleri arasında yer alan Ali, Türkiye macerasının ardından Udinese ve Atalanta'da forma giydi. Göztepe'de Ali Adnan ismi önceki sezonlarda da gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

Irak Milli Takımı'nda 54 karşılaşmaya çıkan oyuncunun bu süreçte toplam 6 golü bulunuyor. Tecrübeli isim kariyerinde ise toplamda 172 mücadelede görev aldı ve 8 kez gol sevinci yaşadı.