Antalyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda heyecan başladı. İlk hafta karşılaşmalarında Antalyaspor sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz sezonu orta sırada bitiren iki takımın mücadelesinde nefesler kesilecek
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Mukairu, Fredy, Wright
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil Akbunar, Tijanic, Adis Jahovic
MAÇ KAÇTA, HANGİ KANALDA?
15 Ağustos Pazar günü Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor-Göztepe maçını Yasin Kol yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
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