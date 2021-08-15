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Haberler Göztepe Antalyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Antalyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda heyecan başladı. İlk hafta karşılaşmalarında Antalyaspor sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz sezonu orta sırada bitiren iki takımın mücadelesinde nefesler kesilecek. İki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

15.08.2021, 21:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021, 21:46

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda heyecan başladı. İlk hafta karşılaşmalarında Antalyaspor sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz sezonu orta sırada bitiren iki takımın mücadelesinde nefesler kesilecek

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Mukairu, Fredy, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil Akbunar, Tijanic, Adis Jahovic

MAÇ KAÇTA, HANGİ KANALDA?
15 Ağustos Pazar günü Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor-Göztepe maçını Yasin Kol yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

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