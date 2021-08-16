Göztepe pes etmedi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor'a konuk olan Göztepe son dakikada bulduğu golle maçı 1-1 beraberlikle tamamladı. 28'de Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in şutunda top üstten auta çıktı. 31'de Fredy'nin pasında Ghacha, ceza sahasında Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 32'de penaltı atışını kullanan Fredy kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.





İKİNCİ YARIDA TEMPO ARTTI

Göztepe ikinci yarıya daha baskılı başladı. 61. dakikada Halil'in sağdan ortasında ön direkte Ndiaye topu müthiş kontrol edip kaleye gönderdi. Kaleci Boffin topa son anda ayak koydu. 65. dakikada Murat'ın uzaktan sert şutunda kaleci Boffin köşeye giden topu çıkardı. 90+2'de Berkan'ın serbest atışında Arslanagic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 90+4'te Murat'ın pasında Obinna topa dokundu. Naldo elle müdahale edince hakem Yasin Kol, önce penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası çizgi önünde serbest atışa hükmetti. Atışı kullanan Berkan çerçeveyi bulamadı. Müsabaka 1-1 berabere bitti.

UZATMADA TARTIŞMALI POZİSYON

Antalya karşısında 1-0 geriye düşen Göztepe, 90+2'de Arslanagic ile beraberliği yakalarken, son dakikada yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu maça damga vurdu. Baku'nun pasında ceza alanı çizgisi üzerinde Naldo topa elle dokunurken, hakem Yasin Kol direkt penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR odasıyla yaklaşık 3 dakika görüşen Kol, pozisyonun ceza alanı dışında olduğuna hükmederek bu kez serbest vuruşu işaret etti. Göztepeli futbolcular, uzun süre hakem Kol'a itiraz ederken topu yere çarpan Ndiaye bir de sarı kart gördü.

DİNO VE TJANİC İLK 11'DE BAŞLADI

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sezonun ilk maçında Antalyaspor karşısında deplasmanda sürpriz bir kadro ile sahaya çıkmadı. Sarı-kırmızılılarda, Antalya karşısında iki yeni transfer onbirde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte, takımdan ayrılan Alpaslan Öztürk'ün yerine yeni transfer edilen stoper Dino Arslanagic forma giyerken, orta alanda da kiralık sözleşmesi sona eren Peter Zulj'un yerine kadroya yeni katılan Tijanic görev yaptı. Yeni transferlerden Kahraman Demirtaş, Atakan Çankaya, Lourency ve Makana Baku yedek kulübesinde oturdu.

TARAFTARLAR TRİBÜNDEYDİ

Pandemi dönemi sonrası federasyon tarafından sezon öncesi stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında tribünlere seyirci alınmasına karar verilirken, Antalyaspor taraftarları statta yerini aldı. Federasyon kararı gereği deplasman taraftarı Göztepeliler stada alınmazken karşılaşmayı 4 bine yakın kırmızıbeyazlı taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da deplasman tribünlerine Göztepe lehine pankartlar asarak takımı motive etti.