Göz-Göz’de Ljajic sesleri

Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor beraberliği ile başlayan Göztepe, on numara transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, önceki gün Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Sırp orta saha Adem Ljajic'e talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce de gündemine aldığı 29 yaşındaki futbolcuyu kulübüyle yaşadığı sorun sonrası yeniden liste başına çıkardı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da ısrarla istediği futbolcunun menajerine ulaşan kurmaylar, transfer için nabız yokladı. Özellikle Antalyaspor maçında orta alanda yaşanan sıkıntı nedeniyle bu mevkiye transfer şart olurken, yönetim Adem Ljajic için maliyet araştırmasına başladı.

BİR YIL DAHA KONTRATI VAR

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyla maddi şartlarda ortak bir noktada buluşulması halinde transfer girişimi resmiyet kazanacak. Yönetim, Türkiye'de kalmayı planlayan futbolcu için şartlarını zorlarken, anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş yönetiminden kolaylık istenecek. Ljajic dört sezondur Beşiktaş'ta forma giyiyor.

LİNNES ELDEN KAÇTI

Sağ bek mevkinde mevcut kadrosunda Murat Paluli ve Kerim Alıcı'yı bulunduran Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Norveçli yıldız futbolcu Martin Linnes için uzun süredir temastaydı. Linnes ile pazarlık masasına oturan yönetim, dün şok bir haber aldı. 29 yaşındaki savunmacı eski kulübü Molde ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da 4.5 sezondur forma giyen Linnes, uzun bir ayrılığın ardından ülkesi Norveç'e döndü. Teknik direktör Ünal Karaman da defansın sağına mutlaka takviye istiyor.

İTALYA'DA VİTRİNE ÇIKTI

29 Yaşındaki başarılı on numara Adem Ljajic, ülkesinde Partizan ekibinde futbola başlarken, yıldızını uzun süre top koşturduğu İtalya'da parlattı. Sırp futbolcu, Çizme'de Fiorentina, Roma, İnter ve Torino'da forma giydi. Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'yla da 44 maça çıkarken 9 gol atmayı başardı.

İRFAN CAN'A SÜPER TALİP

Göztepe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon başında Adanaspor'dan alıp eldivenleri emanet ettiği 22 yaşındaki İrfan Can için Galatasaray transfer teklifini yinelerken, F.Bahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin teknik patronu Pereira'nın da genç file bekçisi için yönetime 'Mutlaka alınmalı' şeklinde rapor verdiği öğrenildi. Pereira'nın bu raporu sonrası F.Bahçe, Göztepeli kurmayların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak Göztepe yönetiminin, İrfan Can'ı bu sezon satmayı planlamadığı ve tekliflere olumsuz yaklaştığı öğrenildi. Genç eldiven, geçen yıl Süper Lig'de 35 maçta forma giyerken bu sezona da on birde başladı.