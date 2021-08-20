Göz-Göz Aslan hattı

Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. İstanbul ekibi, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de talip olduğu 22 yaşındaki file bekçisi için bu kez Göz- Göz'ün kapısını takas teklifi ile çaldı. Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği İrfan Can'ın bonservisi için sarı-kırmızılı ekibe kaleci Fatih Öztürk ve kanat oyuncusu Jesse Sekidika'nın yanı sıra bir miktar da para önerdi.

SEPİL SÜRE İSTEDİ

Cim-Bom'un bu teklifini ilk etapta geri çevirmeyen Başkan Mehmet Sepil düşünmek için süre isterken, teknik direktör Ünal Karaman'a da danışacak. İrfan Can'ı bu sezon elde tutmayı planlayan Başkan Sepil'in bu teklif sonrası nasıl karar vereceği merak konusu oldu. İrfan Can, geçen sezon sarı-kırmızılı ekibe 1. Lig temsilcisi Adanaspor'dan transfer olmuş ve performansıyla 1 numaralı formayı kapmıştı.