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Göztepe - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Haberimizden maçın canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

Göztepe - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM

22.08.2021, 21:44

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Adis

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Haddadi, Semih, Wallace, Hafez; Jospin, Aabid, Mallan; Mustafa, Tetteh, Adem Büyük

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