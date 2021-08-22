Göztepe listesine bir yıldız daha ekledi

Süper Lig takviye çalışmalarına hız veren yönetim, sağ bek transferi için yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın savunmanın sağına takviye istemesi üzerine harekete geçen kurmaylar, Fransa'da Toulouse forması giyen Steven Moreira'nın yanı sıra listesine bir isim daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Apoel Nicosia ekibinde forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Emilio Nsue'yi de gündemine aldı. Transferde bonservis engeli olmayan futbolculara yoğunlaşan Göztepe yönetiminin bu hafta içinde 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili resmi adımları atması sürpriz sayılmayacak.

YÖNETİMDEN SÜRE İSTEDİ

Kariyeri ile ilgili henüz net kararını veremeyen oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifler olduğu bildirilirken düşünmek için süre istediği gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 750 bin Euro olan futbolcu sarı-kırmızılı kulübün mali kriterlerine uyarken, futbolcu savunmada oynamasına rağmen attığı gollerle de dikkat çekiyor. Yönetim, Murat Paluli ve Kerem Alıcı'dan oluşan savunmanın sağına ya Steven Moreira ya da Emilio Nsue'den birini mutlaka transfer etmek istiyor.

STOPERDE DE FORMA GİYİYOR

Göztepe'nin listesindeki Emilio Nsue, sağ bek pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor. Bu yönüyle teknik patron Karaman'ın dikkatini çeken 31 yaşındaki futbolcu İspanya'da Mallorca, Castellon, Sociedad, İngiltere'de Middlesbrough ve Birmingham gibi ekiplerde de forma giydi.

RAKİP YENİ MALATYA

SÜPER Lig'de ikinci hafta mücadelesinde Göztepe'nin bugün konuğu Yeni Malatyaspor olacak. İlk maçında Antalya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göz-Göz, Yeni Malatya ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Göztepe'de tedavileri devam eden stoper Mihojevic ile sol bek Dzenan Burekovic bugün forma giyemeyecek. Rakip Malatya'da ise eksik oyuncu bulunmazken Fenerbahçe'den transfer edilen savunma oyuncusu Sadık'ın da kadroda yer aldığı öğrenildi. Pandemi dönemi sonrası Göztepe, yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarıyla buluşacak.

■ BURAK HAKERLER