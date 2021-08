Göztepe evinde yaralı

SPOR Toto Süper Lig'de Göztepe, evindeki ilk maçta Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilerek yara aldı. 15. dakikada Mustafa'nın sağdan kestiği ortada seken top Arslanagic'e çarpınca hakem Bahattin Şimşek Yeni Malatyaspor lehine penaltı kararı verdi. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Şimşek penaltıyı iptal etti. 38'de Soner, çizgiye inip yerden ceza sahasına çevirdi. Beykan'ın dokunuşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.



MALATYA GOLÜ BULDU

İ54'TE sağdan Halil'in ortasında Beykan topu kale önüne indirdi. Ön direkte Ndiaye vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında hızlı çıkan konuk takımda, Mustafa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı çıktı. 56'da Aabid'in pasıyla ceza sahasına giren Tetteh, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve takımını öne geçirdi: 0-1.



KARAMAN'DAN KADROYA AYAR

SÜPER Lig'de sezonun ilk maçında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, Yeni Malatya maçında kadroda tek değişiklik yaptı. Karaman, savunma kurgusunda değişiklik yapmazken, sol kanatta değişime gitti. Geçen hafta sol kanatta görev yapan Cherif Ndiaye, dünkü maçta forvet arkasında görev yaptı. Ünal Karaman, geçen hafta performansından memnun kalmadığı on numara David Tijanic'i yedek kulübesine çekerken sol kanatta Beykan Şimşek'e yer verdi. Geçen sezon devre arasında Ankaraspor'dan transfer olan Beykan, ikinci kez on birde yer aldı. Golcü Adis ile oyuna başlayan Karaman, yeni transferlerden Makana Baku, Kahraman Demirtaş, Lourency, Atakan Çankaya'yı da on birde değerlendirmedi.



MAÇ SONU TEPKİ VARDI

GÖZTEPE, Yeni Malatyaspor'a evinde 1-0'lık sonuçla yenilirken oynanan futbol sarı-kırmızılı taraftarları tatmin etmedi. Özellikle Berkan Emir ve golcü Adis Jahovic'e tepki gösteren taraftarlar, iki yıldıza oyundan çıkarken tepki gösterdi. 76. dakikada teknik direktör Ünal Karaman tarafından kenara alınan Berkan ve Adis'i taraftarlar yuhaladı. Bunun üzerine iki futbolcu da direkt soyunma odasının yolunu tuttu.



TARAFTARLARIYLA BULUSTU

GÖZTEPE, sarı-kırmızılı taraftarlarla uzun bir aradan sonra dün ilk kez buluştu. Dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 senedir taraftarlara kapatılan tribünler bu sezon yüzde 50 oranında ilk kez seyirciye açılmıştı. Bu karar sonrası ilk kez dün İzmir'de Gürsel Aksel Aksel Stadı'na çıkan Göz-Göz, 12 numara taraftarıyla da hasret giderdi. Hafta içinde yönetim ve taraftarlar arasında yaşanan yüksek bilet politikası krizi, yapılan indirimle sona ermişti. Tribünlerde yaklaşık 5 bine yakın taraftar yer alırken, sarı-kırmızılılar 90 dakika boyunca takımlarına müthiş destek vererek İzmir ekibini ateşledi.



FERHAT ARICAN'A PLAKET

GÖZTEPE-MALATYA mücadelesi öncesinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalyayı kazanarak ülkemize cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren Göztepeli sporcu Ferhat Arıcan onurlandırıldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Arıcan'a saha içinde plaket takdim etti. Milli cimnastikçi Arıcan, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çekti.

BURAK HAKERLER